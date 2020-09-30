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Abidik gubidik ne demektir? TDK imla ve sözlük anlamı

Günlük hayatta çok kullanılan abidik gubidik kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki abidik gubidik ne demek? Yazımı nasıl? TDK sözlük anlamı nedir?

Abidik gubidik ne demektir? TDK imla ve sözlük anlamı

Abidik gubidik ne demektir, abidik gubidik tanımı ve anlamı nedir, abidik gubidik nedir TDK, abidik gubidik örnek anlatımı nasıldır, abidik gubidik kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Abidik Gubidik Tanımı:

Abidik gubidik kelimesini anlamı; saçma sapan, yararsız, gereksiz ve hiç bir anlam ifade etmeyen olarak tanımlanır.

Abidik Gubidik TDK:

Saçma, saçmalık, abuk sabuk, hiçbir anlamı olmayan demektir.

Abidik Gubidik Örnek Anlatımı:

Abidik gubidik, herhangi bir işlevi veya amacı olmayan veya hiçbir şekilde faydası olmayan biri veya bir şeydir. Faydasız olmak, yararsız, değersiz, hiçbir amaç için, etkisiz ve boşuna olan sözler veya davranışlar için kullanılır.

Olumlu kullanımı veya olmaması, etkisiz, bir amacı veya sebebi olmamak, anlamsız, etkili davranma veya işlev görememe, etkisiz veya yetersiz. Saçma, konuşulan sözün hiçbir anlamının olmaması ve gereksiz yere konuşmak olarak ifade edilir.

Abidik Gubidik Kelimelerinin Kullanıldığı Cümleler:

  • Hayatımda bu kadar abidik gubidik işler yapanı duymadım.
  • Abidik gubidik konuşarak daha fazla sinirlerimi bozma!

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