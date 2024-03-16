"Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş! Erzurum'da, aynı evde yaşadığı ve 'abla' dediği 46 yaşındaki Ayşecik Dağıstanlı'nın ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Fırat Işık, 'Kadına karşı kasten öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Aynı davada tutuksuz yargılanan 34 yaşındaki Erdem İçoğlu ise 7 yıl hapis cezası aldı. Karar öncesi son sözü sorulan Işık, "Ne ceza verirseniz öper, başıma koyarım" dedi. Dağıstanlı'nın, bıçaklandıktan sonra uzun süre can çekiştiği, şüpheliler Fırat Işık ile Erdem İçoğlu'nun maktulün uzun süre ölmesini beklediği, bu süreçte olaya ilişkin senaryo oluşturmaya çalıştıkları ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:41 facebook

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