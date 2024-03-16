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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!

        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!

        Erzurum'da, aynı evde yaşadığı ve 'abla' dediği 46 yaşındaki Ayşecik Dağıstanlı'nın ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Fırat Işık, 'Kadına karşı kasten öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Aynı davada tutuksuz yargılanan 34 yaşındaki Erdem İçoğlu ise 7 yıl hapis cezası aldı. Karar öncesi son sözü sorulan Işık, "Ne ceza verirseniz öper, başıma koyarım" dedi. Dağıstanlı'nın, bıçaklandıktan sonra uzun süre can çekiştiği, şüpheliler Fırat Işık ile Erdem İçoğlu'nun maktulün uzun süre ölmesini beklediği, bu süreçte olaya ilişkin senaryo oluşturmaya çalıştıkları ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:41
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        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'taki apartmanda, 18 Haziran 2022'de meydana gelen olayda, Fırat Işık (28) aynı evde yaşadığı ve 'abla' dediği Ayşecik Dağıstanlı'yı (46), erkek arkadaşı Erdem İçoğlu (34) ile görünce göğsünden bıçakladı.

        KADIN ÖLDÜ, 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        DHA'da yer alan habere göre yaralanan Dağıstanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fırat Işık ile Erdem İçoğlu, işlemleri sonrası tutuklandı.

        UZUN SÜRE ÖLMESİNİ BEKLEMİŞLER

        İki sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede; Ayşegül Dağıstanlı'yı öldürenin Fırat Işık olduğu ikrarı ile sabit bulunduğu, ancak maktulün bıçaklandıktan sonra uzun süre can çekiştiği, şüpheliler Fırat Işık ile Erdem İçoğlu'nun maktulün uzun süre ölmesini beklediği, bu süreçte olaya ilişkin senaryo oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

        DURUŞMADA BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

        İddianamede; müşterek fail olduğu belirtilen 2 sanık, ilk duruşmada da ambulansın geç çağrılması konusunda birbirine suçladı.

        KATİL ZANLISINA 'AĞIR MÜEBBET' HAPİS

        Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Fırat Işık, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

        "NE CEZA VERİRSENİZ ÖPER BAŞIMA KOYARIM"

        Aynı davada tutuksuz yargılanan Erdem İçoğlu'na ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. Hakimin karar öncesi son sözünü sorduğu Işık, "Ne ceza verirseniz öper başıma koyarım" dedi.

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        #Erzurum
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