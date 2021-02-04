Müzik kariyerine bugün çok iyi bir arkadaşı olan Brenda K. Starr'a geri vokal yaparak başladı. Bu sırada klavyeci arkadaşı Ben Margulies ile beraber şarkılar yazmaya başladı.

1988 yılında demo kasedini bir partide Sony Music'in müdürü Tommy Mottola'ya dinlettiren Carey, Mottola'nın sesine hayran olması ile albüm anlaşmasını imzaladı ve 1990 yılında ilk albümü "Mariah Carey"i çıkarttı.