Beşiktaş'ın sezon başında yeniden gündemine aldığı eski oyuncusu Vincent Aboubakar'dan ülke basınına flaş açıklamalar geldi. Milli takım için ülkesinde bulunan Kamerunlu golcü, sakatlık ve Beşiktaş'a transfer süreci ile alakalı önemli ifadeler kullandı.

"YENİDEN DOĞUŞ SÜRECİNDEYİM"

Milli takımda uzun bir aranın ardından üst üste 2 maça çıkan Aboubakar, "Yeniden doğuş sürecindeyim. Uzun süre sonra oynama fırsatı buldum ve geri dönüş yaptım. Takım arkadaşlarım, bana çok büyük moral verdi. Uzun süre sonra kendimi yeniden iyi hissediyorum. Kamerunlu taraftarların beni selamlaması ve adımı bağırması bana moral verdi. Bir maç öncesinde bu tip şeyler yaşayınca, en iyi futbolumu oynamak için motive oluyorum. Tüm ülkenin beni desteklediğini hissettim. Bu harika bir duyguydu" dedi.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI, YANLIŞ BİLGİLER ANLATIP DURDU"

Aboubakar, Beşiktaş'a transfer süreci ile ilgili ise şunları söyledi: "Beşiktaş'a gidecektim ancak başkanın davranışları beni rahatsız ve mutsuz etti. Çünkü hakkımda insanlara yanlış bilgiler anlatıp durdu. Bana sağlık raporlarımın doğru olmadığını ve yeniden teste girmem gerektiğini söyledi. İşin aslı, Beşiktaş'ın mali problemleri vardı. Birçok oyuncusuna, çok büyük miktarlarda maaş borcu vardı."

"DÖNMEYİ HİÇ İSTEMEDİM"

"Dürüst olmam gerekirse Beşiktaş'a geri dönmeyi hiç istemiyordum. Bu transferin gerçekleşmesi için her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı. Fakat Beşiktaş başkanı çok hassas ve zorlu bir durumdaydı. Aslında Türkiye'ye geri dönmek aklımın ucundan bile geçmedi. İyi bir teklif gelmesi durumunda Porto'dan ayrılırım. Kariyerimi Porto'da noktalayacak değilim."