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Aboubakar'dan flaş itiraf: Manchester United...

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibe katılmadan önce görüştüğü takımları açıkladı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Aboubakar'dan flaş itiraf: Manchester United...

    Fransız basınından Canal+ Sport'a konuşan Aboubakar, dikkat çeken ifadeler kullandı.
  • Aboubakar'dan flaş itiraf: Manchester United...

    Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'tan önce görüştüğü takımları açıkladı:
  • Aboubakar'dan flaş itiraf: Manchester United...

    "Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüşme halindeydim." 
  • Aboubakar'dan flaş itiraf: Manchester United...

    "Görüşmelerin ardından Beşiktaş tarafına 'Bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil' dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm."  
  • Aboubakar'dan flaş itiraf: Manchester United...

    Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 lig maçına çıkan 31 yaşındaki golcü, bu maçlarda 12 gol 1 asistlik performans gösterdi.

     

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