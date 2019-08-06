Aboubakar ayrılacak mı? Resmi açıklama

Transfer dönemi boyunca adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Vincent Aboubakar için Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'dan önemli açıklamalar geldi. Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan tecrübeli çalıştırıcı, transfer iddialarını yalanlayarak "Aboubakar, bu yıl bizimle olacak. Bunun bilinmesi için bir açıklama yapıyorum" ifadelerini kullandı.
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