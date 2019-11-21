Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği 2016/2017 sezonunda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Vincent Aboubakar'a Porto kapıyı gösterdi. Yaşadığı sakatlıkların ardından gözden düşen oyuncu için yaz transfer döneminde 10 milyon euro talep eden lacivert-beyazlı ekip, bu ücreti 3 milyon euro'ya düşürdü. Portekiz basınında çıkan haberlere göre; kulüp, Aboubakar'ın menajerine zorunlu satın alma opsiyonu içeren tekliflere de açık olduklarını söyledi.

Porto'da 2 milyon 900 bin euro ile en çok maaş alan futbolcu olan Aboubakar'ın adı yaz transfer döneminde başta Beşiktaş olmak üzere Türk takımlarıyla anılmıştı.

Aboubakar, bu sezon ligde hiçbir maçta forma giyemedi.