Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'da görev almış olan Achille Polonara'dan kötü haber geldi.

İtalya Milli Takımı'nın ve Virtus Bologna'nın deneyimli oyuncusu Achille Polonara'nın, lösemiye yakalandığı açıklandı.

İşte Virtus Bologna'nın resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Virtus Bologna, Achille Polonara'nın son birkaç hafta içinde daha ileri tıbbi tetkiklerden geçtiğini ve sonrasında kendisine miyeloid lösemi tanısı konulduğunu duyurdu.

Polonara şu anda Bologna'daki Sant'Orsola Malpighi Hastanesi'nde yatıyor ve burada özel terapilere başladı.

Tüm Virtus Segafredo Bologna ailesi Achille ve sevdiklerinin yanında olduğunu belirterek çocuğa acil şifalar diliyor.

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