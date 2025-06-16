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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Achille Polonara'dan kötü haber geldi! - Basketbol Haberleri

        Achille Polonara'dan kötü haber geldi!

        Bir dönem Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko formaları giyen ve 2023 yılında testis kanserini yenen Achille Polonara, ikinci kez kansere yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 19:15 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:15
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        Achille Polonara'dan kötü haber geldi!
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        Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'da görev almış olan Achille Polonara'dan kötü haber geldi.

        İtalya Milli Takımı'nın ve Virtus Bologna'nın deneyimli oyuncusu Achille Polonara'nın, lösemiye yakalandığı açıklandı.

        İşte Virtus Bologna'nın resmi sitesinden yapılan açıklama:

        "Virtus Bologna, Achille Polonara'nın son birkaç hafta içinde daha ileri tıbbi tetkiklerden geçtiğini ve sonrasında kendisine miyeloid lösemi tanısı konulduğunu duyurdu.

        Polonara şu anda Bologna'daki Sant'Orsola Malpighi Hastanesi'nde yatıyor ve burada özel terapilere başladı.

        Tüm Virtus Segafredo Bologna ailesi Achille ve sevdiklerinin yanında olduğunu belirterek çocuğa acil şifalar diliyor.

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        Haydi Achi, hepimiz yanındayız, seni bekliyoruz!"

        DAHA ÖNCE KANSERİ YENMİŞTİ

        Polonara daha önce de kanserle mücadele etmiş ve 2023 yılında testis kanserini yenmişti.

        FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

        Fenerbahçe de tecrübeli basketbolcu için paylaşımda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

        "Güçlü kal, Achille! Yakında iyileş!". ifadeleri yer buldu.

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