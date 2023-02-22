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Acı bilanço netleşiyor! Deprem felaketinde son durum

Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile yıkılan bina sayısı neteleşmeye başladı.Öte yandan geçtiğimiz gün Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremde de maalesef can kaybı yaşandı. Peki, 11 ili vuran Kahramanmaraş depremi sonrası ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 22 Şubat tarihi itibarıyla depremde son durum...

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  • ACI BİLANÇO! Depremde son durum 22 Şubat: Ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? Son deprem Hatay'da!

    Kahrmanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketi sonrası acı bilanço netleşmeye başladı. Öte yandan geçtiğimiz gün Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde de can kaybı yaşandı. Peki, depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? İşte 11 ili vuran depremde son durum...

     
  • ACI BİLANÇO! Depremde son durum 22 Şubat: Ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? Son deprem Hatay'da!

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42 bin 310 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir" denildi.

     

     
  • ACI BİLANÇO! Depremde son durum 22 Şubat: Ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? Son deprem Hatay'da!

    Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 5 bin 396 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 242 bin 392’dir.
  • ACI BİLANÇO! Depremde son durum 22 Şubat: Ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? Son deprem Hatay'da!

    Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 700 aracın görevi devam etmektedir. Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 15 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.

     

    Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 116 helikopter ve 78 uçak görev yapmakta olup bugüne toplam 11 bin 907 sorti yapılmıştır.

    Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görev yapmaktadır. Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk dilen 301 bin 289 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bölgede kurulan konteyner sayısı 6 bin 375’tir. Bölgeye toplamda 3 milyon 354 bin 316 battaniye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78 bin 500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79 bin 720 barınma malzemesi verilmiştir.
  • ACI BİLANÇO! Depremde son durum 22 Şubat: Ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? Son deprem Hatay'da!

    Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, TDV, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 375 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 40 mobil fırın ve 361 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2 milyon 179 bin 630 beslenme hizmeti verilmiştir. Afet bölgesinde 55 milyon 785 bin 367 sıcak yemek, 9 milyon 487 bin 845 çorba, 13 milyon 465 bin 878 kumanya ve paketli gıda, 27 milyon 59 bin 350 su, 60 milyon 377 bin 166 ekmek, 3 milyon 189 bin 954 içecek dağıtımı yapılmıştır.

     

    4 Mobil Sosyal Hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderilmiştir. Bölgeye deprem bölgesine sevk edilen personel sayısı 3 bin 99, deprem bölgesi dışında 3 bin 362 personel ve bin 519 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 497 bin 93, deprem bölgesi dışında 201 bin 151 olmak üzere toplam 698 bin 244 kişiye psikososyal destek verilmiştir."

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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