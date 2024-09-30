Dünya çapındaki en acı biberler hangileridir? Scoville ölçeği nedir?
İnsanların birçoğu neredeyse yediği her yemekte birbirinden farklı acılar kullanır. Herkesin kendine göre bir acı hassasiyeti vardır. Kimileri çok az acı bana yeter derken, kimileri ise en acı biberi veya baharatı arar. İşte acı sevenler için dünyanın en acı 7 biberi...
Acı biberler, kimileri için çok zararlı iken kimileri için ise çok faydalı ve sağlık açısından olmazsa olmaz gıdalardandır. Biber olarak, sos veya baharat olarak acı, sofralarımızın vazgeçilmezi halindedir. Peki, dünyanın en acı biberleri hangileri biliyor musunuz?
Bir biberin acısı Scoville acılık birimleri (SHU) ile ölçülür. Bu isim, bir biberin artık bir kişiye acı tat vermemesi için ne kadar seyreltilmesi gerektiğini tanımlayan bir ölçek oluşturan Wilbur Scoville adlı Amerikalı bir eczacıdan gelir. Örneğin, 1.000 Scoville acılık birimi olarak derecelendirilen bir biberin artık acı tat vermemesi için 1.000 eşit birim suyla seyreltilmesi gerekir. Acı biberler açısından, 1.000 Scoville birimi aslında oldukça düşüktür. Bir jalapeño bile 2.000 ila 8.000 SHU'dur. Çok acı biberler 1 milyon Scoville acılık birimini veya daha fazlasını aşabilir.
7. Scotch Bonnet biberi (350.000 SHU)
Bonnet biberleri veya Karayip kırmızı biberleri olarak da bilinen Scotch Bonnet biberleri, adını İskoç tam o'shanter şapkasına olan görsel benzerliğinden alır. Habanero biberinin yakın kuzenleridir ve hemen hemen aynı derecede baharatlıdır. Scotch Bonnet'ler tropikal Güney Amerika, Batı Afrika ve Karayipler'de bol miktarda yetişir.
Bu, Karayip yemekleri yapıyorsanız ve otantik bir tat vermek istiyorsanız onları popüler bir seçim haline getirir. 1990'lardan önce, Scotch Bonnet 350.000 SHU'nun üzerinde ölçen sadece iki biberden biriydi.
6. Kırmızı Savina biberi (350.000 - 575.000 SHU)
Kırmızı Savina, iyi bilinen habanero biberinin bir çeşididir. GNS Spices'tan Frank Garcia, habanero'nun daha büyük ve daha baharatlı bir versiyonunu yapmayı planlarken Kaliforniya'da geliştirdi. Garcia, bu turuncu biber tarlasındaki bir habanero biberinin kırmızı olduğunu fark etti ve onu yetiştirmeye karar verdi.
Guinness Dünya Rekorları, 1994 ile 2006 yılları arasında kırmızı Savina'yı dünyanın en acı biberi olarak derecelendirdi. Tadı habanero veya Scotch Bonnet'e benzer, sadece çok daha acıdır.
5. Bhut Jolokia (Hayalet) biber (1.001.304 SHU)
Amerika Birleşik Devletleri'nde hayalet biber olarak bilinen Bhut Jolokia, kuzeydoğu Hindistan'dan gelir. Adı "Bhutan biberi" anlamına gelir. Hayalet biber, kırmızı Savina'dan iki kat daha baharatlıdır ve 2006'da "dünyanın en acı biberi" unvanını Guinness'ten devralmıştır.
4. Naga Viper biberi (1.382.118 SHU)
Naga Viper biberi aslen İngiltere'den geliyor — doğal olarak o ülkenin serin, nemli ikliminde yetiştiği için değil, Grange-Over-Sands, Cumbria'daki bir biber yetiştiricisinin Naga Morich, Bhut Jolokia ve Moruga Scorpion biberlerini melezleyerek onu yaratması nedeniyle. 2011'de bu özel biber, Guinness Dünya Rekorları'ndan dünyanın en acı biberi unvanını kısa süreliğine aldı.
3. Trinidad Akrep Butch T biberi (1.463.700 SHU)
Bu biber ilk olarak Trinidad ve Tobago'da, yetiştirici Butch Taylor'ın Mississippi'de ürettiği tohumlar kullanılarak ortaya çıktı. Bu acı biberler, kesinlikle herkes için olmasa da, dünyanın en acı biberleri arasında yer alıyor. Taylor, 2014'te Country Roads dergisine "Astımlılar uzak durmalı. Nefeslerini kesebilir," demişti. "Trinidad akrep biberini direkt yerseniz, hemen yanar ve giderek daha da acılaşır. ... Aç karnına kusturabilir."
2. Trinidad Moruga Akrep Biberi (2.009.231 SHU)
Trinidad akrebi Butch T biberinin aksine, Trinidad Moruga akrebi Trinidad ve Tobago'ya özgüdür ve orada istikrarlı, melez olmayan bir tür olarak gelişir. İlk ısırıkta, bu süper acı biberin şaşırtıcı derecede meyvemsi bir tadı vardır ve bu tat, birkaç dakika süren yoğun bir acıya dönüşür. 2012'de biber, New Mexico Chile Conference tarafından dünyanın en acı biberi olarak derecelendirildi.
1. Carolina Reaper Biberi (2.200.000 SHU)
2013 yılında Guinness Dünya Rekorları, Carolina Reaper'ı resmen dünyanın en acı biberi ilan etti ve bu unvanı hala elinde tutuyor. Trinidad akrebi gibi, bu biber de tatlılık ve acılığın bir karışımıdır. Biberin ortalama 1.641.183 SHU'su vardır ancak 2.200.000 SHU'ya kadar acı olabilir.
Bu biber bitkilerinin meyvesinin 3.180.000 Scoville Acı Birimi ölçtüğü iddia ediliyor ancak bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu derecelendirme, kabaca 16.000.000 olan saf kapsaisinin SHU'suna yaklaşmaya başlıyor.
Kaynak: Howstuffworks