Bir biberin acısı Scoville acılık birimleri (SHU) ile ölçülür. Bu isim, bir biberin artık bir kişiye acı tat vermemesi için ne kadar seyreltilmesi gerektiğini tanımlayan bir ölçek oluşturan Wilbur Scoville adlı Amerikalı bir eczacıdan gelir. Örneğin, 1.000 Scoville acılık birimi olarak derecelendirilen bir biberin artık acı tat vermemesi için 1.000 eşit birim suyla seyreltilmesi gerekir. Acı biberler açısından, 1.000 Scoville birimi aslında oldukça düşüktür. Bir jalapeño bile 2.000 ila 8.000 SHU'dur. Çok acı biberler 1 milyon Scoville acılık birimini veya daha fazlasını aşabilir.