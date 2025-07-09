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        Haberler Gündem Çevre Acıgöl'de son yılların en kurak dönemi | Son dakika haberleri

        Acıgöl'de son yılların en kurak dönemi yaşanıyor

        Denizli'de bulunan Acıgöl, son yılların en kurak dönemini yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:11
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        Denizli'de, flamingoların da aralarında bulunduğu 20 farklı familyadan 160’ın üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl'de, su seviyesi gözle görülür şekilde düştü.

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        Kuraklık özellikle gölün büyük bölümünde etkisini hissettiriyor.

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        Çekilen alanlarda kıyı dokuları oluşurken, su kaybı göl çevresinde barınan kuş türlerinin yaşam alanlarını tehdit ediyor.

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        #kuraklık
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