Acıgöl'de son yılların en kurak dönemi yaşanıyor
Denizli'de bulunan Acıgöl, son yılların en kurak dönemini yaşıyor
Giriş: 09.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:11
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Denizli'de, flamingoların da aralarında bulunduğu 20 farklı familyadan 160’ın üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl'de, su seviyesi gözle görülür şekilde düştü.
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Kuraklık özellikle gölün büyük bölümünde etkisini hissettiriyor.
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Çekilen alanlarda kıyı dokuları oluşurken, su kaybı göl çevresinde barınan kuş türlerinin yaşam alanlarını tehdit ediyor.
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