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Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? Açıköğretim sınav tarihleri açıklandı!

Açıköğretim sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe atılan Açık Öğretim Sınavları online düzenlenecek. Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklama haberimizde yer alıyor

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? Açıköğretim sınav tarihleri açıklandı!

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından online olarak yapılacak sınavlara, Açık Öğretim Okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile katılabilecektir. İşte Açıköğretim Ortaokul ve Lise sınav tarihleri...

AÇIKÖĞRETİM İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem online sınavları da 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak.

Online(çevrimiçi) sınavlara ait detaylı bilgiler ve Örnek sınav uygulamasına yönelik videolar önümüzdeki günlerde okulumuzun internet sitelerinden paylaşılacak.

AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ

Bakanlıktan yapılan Açıköğretim sınav tarihleri ile ilgili açıklamada "5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenen Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online (çevrimiçi) olarak 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır." denildi.

1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacak.

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