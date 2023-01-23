Açık tehlike: Avustralya Açık'ta hava kaosu!

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Dünya, son iki yıldır iklim krizinin etkisini yaz kış fark etmeksizin yaşamın her noktasında hissediyor. 2021 ve 2022 yazı hissedilen aşırı sıcaklar, orman yangınlarının yanı sıra aşırı yağışların neden olduğu sellerle geçti. Ocak ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde Türkiye dahil Avrupa'nın pek çok şehrinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Durum öyle bir hal aldı ki; 16 Ocak'ta başlayan 2023 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda sıcaklık sebebiyle maçlar bir süre askıya alındı, saatler sonra ise yağmur sebebiyle maçlar durduruldu.

17 Ocak günü, Avustralya'yı kasıp kavuran sıcaklıklar sonucu termometreler 36 dereceye yükseldi. Turnuvanın ikinci gününün ortalarında maçlar durma noktasına geldi, ve dört ana kort olan dış kortlarda oynanan maçlar üç saatliğine askıya alındı. Yetkililer, "aşırı sıcaklık" politikasını yürürlüğe koydu. 29 Ocak'a sürecek Avustralya Açık'ın en sıcak gününün salı günü olduğu ve turnuva süresi boyunca bu sıcaklığı aşacak bir günün olmayacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık sebebiyle maçların askıya alınma kararından 5 saat sonra ise başlayan yağmur sebebiyle maçlara devam edilemedi. Hava durumunda yaşanan "kaos" dış kortlarda oynanması planlanan 12 maçı sekteye uğrattı.



SICAKLIK TEHLİKELİ SEVİYEYE ULAŞTIĞINDA NE YAPILIYOR? Kısaca Avustralya Açık'ın tarihinden bahsetmek gerekirse, ilk olarak 1905 yılında gerçekleşti, kadınlar, turnuvaya katılmaya 1922 yılında başladı. 2021 yılında pandemi sebebiyle turnuvalar belli kurallar çerçevesinde biraz da ertelenerek oynandı. 2019 itibariyle Avustralya Açık, sıcak havalarda maçlarda alınacak tedbirlere ilişkin bir sıcaklık ölçeği oluşturdu. Hava sıcaklığı, nem oranı ve rüzgar hızının belirleyici olduğu AO Sıcaklık Ölçeği kademeli olarak şöyle; 1- Oyun koşullarını ılımlı hale getirmek

2-Hidrasyonu artırmak

3- Soğutma stratejilerini uygulamak

4-Molaları uzatmak

5- Oyunu askıya almak AO Sıcaklık Ölçeği, bir sporcunun dayanabileceği maksimum sıcaklık ve o sıcaklığın insan vücudu üzerindeki etkilerine ilişkin tıbbi araştırmalar sonucu oluşturuldu. 1990'lardan beri sıcaklık politikası yürütülse de bu politika hiçbir zaman açık bir şekilde aktarılmamıştı. Aşırı sıcak, tenis oyuncuları için büyük bir sağlık tehlikesi oluşturuyor ve 37 derecelik vücut sıcaklığının dengesini bozuyor.

AVUSTRALYA AÇIK'IN GELECEĞİ Raporlar, Avustralya Açık'a son yıllarda katılan oyuncuların aşırı sıcak havaya maruz kaldığının altını çiziyor. 115 yıldır devam eden turnuvalar, artık ortalama sıcaklık derecesinde önemli bir artışın yaşandığı, sıcak ve aşırı sıcak günlerin sayısının arttığı günlerde oynanıyor. İleriye dönük iklim modelleri, önümüzdeki 40-60 yıl boyunca ortalama sıcaklıkların önemli ölçüde artacağını, sıcaklığın 35 derece üzerinde kaydedileceğini ifade ediyor. Avustralya Açık'ın mevcut formatında son yıllarda sporcular aşırı sıcaklıklara maruz kalmak durumunda kalabiliyor, bu sebeple bu formatın değişmesi yönünde öneriler sunuluyor. Bir opsiyon olarak turnuvaların Kasım-Mart ayları arasında gerçekleşmesi öneriliyor; bu ayların Melbourne'da Ocak ayına kıyasla daha serin.

Bir diğer opsiyon ise; turnuvaların süresini uzatmak. Mevcut koşullarda sporcular, gün boyu güneş altında beklemek durumunda kalıyor. Bilim insanları, maçların oynanacağı süre genişletildiğinde sporcuların da aşırı sıcaktan etkilenme oranının azalacağının altını çiziyor. Turnuvaların takvimi değiştirmek ya da süresini uzatmak arasındaki iki seçenek de değişen iklim karşısında açık hava sporlarının şartlarını değiştirmesi konusunda kayıtsız kalmaması gerektiğini gösteriyor. AVUSTRALYA'NIN İKLİM TRENDİ Dünya'nın pek çok bölgesinde olduğu gibi Avustralya da iklim değişikliğinin etkilerini derinden hissediyor. Avustralya Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre, Avustralya'nın iklimi 1950'den bu yana ısınmaya başladı. Avustralya'nın ortalama yüzey hava sıcaklığı 1910'dan bu yana 1,4 dereceden fazla arttı. 2013'ten bu yana her yıl daha da sıcak olmaya devam ediyor. 2022 yılının Ocak ayında, Kuzey Avustralya'nın Onslow bölgesinde 50.7 dereceye çıkan sıcaklıkla rekor kırılmıştı. Bilim insanlarının açıklamalarına göre, Avustralya genelinde aşırı soğuk günlerin ve gecelerin sıklığı azaldı, bu bilgi yapılan bir araştırma ile teyit edilmiş oldu. "30 YIL SONRA BİLDİĞİMİZ KIŞ OLMAYACAK" Avustralya'da 2050 yılında iklimin nasıl olacağına ilişkin yapılan bir araştırmada "2050 yılında kış mevsimi yaşanmayacak" sonucu çıktı. Araştırmacı Geoff Hinchliffe yaptığı açıklamada, "30 yıl sonra, bildiğimiz kış hiç olmayacak" dedi ve iklim değişikliğinin Dünya'daki yaşamı dramatik bir şekilde nasıl değiştireceğini altını çizdi. Araştırma sonucuna göre, Avustralyalıların bildiğimiz dört mevsim yerine, ilkbahar, sonbahar ve "yeni yaz" dedikleri uzun bir mevsimi yaşayacaklarına inanılıyor. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.