Hastanede gerginlik yaşandı

Yaklaşık 8 saat umut ile bekleyen aileler ilk şoku yakınlarının ölüm haberi ile alırken, ikinci şoku morgda yaşadılar. Sabahtan itibaren santral içinde bekleyen aile, Sezgin Kılıç’ın cesedine ulaşıldığı açıklaması ile büyük üzüntü yaşarken, Sezgin Kılıç’ın eşi Şahinder Kılıç gözyaşlarına hakim olamamıştı. DHA'nın haberine göre, acılı aile cenaze için Konya Tuzlukçu ilçesine gitmeden önce Yatağan Devlet Hastanesi morguna teşhis için çağrıldı. Aile morga geldiğinde cenazenin kendilerine ait olmadığını söyleyerek ortam gerildi. Seray Şimşek’in ailesi teşhis için hastaneye getirildi ve cansız bedenine ulaşılan ilk işçinin Sezgin Kılıç değil, Seray Şimşek olduğu ortaya çıktı. Seray Şimşek’in bugün Yatağan Cazgırlar Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Yatağan Termik Santrali’nde dün sabah saatlerinde kömür bandının çökmesi sonrası 10 işçi yaralı kurtulmuş, 2 işçi ise yaklaşık 2 bin tonluk bant sisteminin altında kalmıştı. Kurtarma çalışmalarına Muğla Büyükşehir İtfaiye, AFAD, UMKE, Jandarma ve AKUT ekipleri katılmış, kömür bandının altında kalan işçilere ulaşmak için yoğun bir çalışma başlatılmıştı.

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