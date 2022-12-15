Güney Sudan Devlet Başkanı'nın zor anları 0:00 / 0:00

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71 yaşındaki Güney Sudan Devlet Başkanı Kiir Mayardit, bir açılış töreninde yer aldı.

Törede bando gösterisi sırasında tüm kameralar canlı yayındayken, tuvaletini kaçırdığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kameralar canlı yayındayken, Güney Sudan liderinin pantolonuna baktığı ve olaya şahit olan yetkililerin şaşırdığı ancak bozuntuya vermediği de videoya yansıdı.

BAĞIMSIZLIK SONRASI İLK DEVLET BAŞKANI

Mayardit, Güney Sudan'ın 2011 yılında bağımsızlığını kazanması sonrasında ülkenin ilk devlet başkanı olarak tarihe geçmişti.

Aralık 2013 tarihinde eski başkan yardımcısı Riek Machar tarafından kendisine karşı gerçekleştirilen darbe girişimi başarılı olmadan sonlandırılm, bu süreçte başkent Juba'dan çıkış yasağı uygulanmıştı.

* Haberin görselleri sosyal medya videosundan servis edilmiştir.