Haberler Yemek Yapma Acımsı tat severlere özel: Bitter çikolatalı kolay tarifler

Acımsı tat severlere özel: Bitter çikolatalı kolay tarifler Bitter çikolata acı tadına rağmen birçok insan tarafından sevilerek tüketilen bir yiyecektir. Tatlıları lezzetlendiren bu yiyecekle kolayca yapabileceğiniz birkaç tarifi öğrenmek ister misiniz? İşte sizin için, bitter çikolata ile hazırlayabileceğiniz güzel tarifler... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 15:02 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:02 facebook

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BİTTER ÇİKOLATALI TRÜF Malzemeler (3 kişilik) 200 gram bitter çikolata, (%70 üzerinde kakao oranı olursa daha iyi olur) Bir paket 200 ml krema 25 gr tuzsuz tereyağı Üzeri için: İsteğe bağlı kakao, hindistan cevizi veya antep fıstığı parçaları