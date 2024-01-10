Haberler Yaşam Kakaolu kutlama: Dünya Bitter Çikolata günü nedir ve nasıl kutlanır?

Kakaolu kutlama: Dünya Bitter Çikolata günü nedir ve nasıl kutlanır? Her yıl 10 Ocak'ta kutlanan Dünya Bitter Çikolata günü, çikolata severleri bir araya getiriyor. Peki, neredeyse herkes tarafından sevilerek tüketilen çikolataya dair ne biliyorsunuz? İşte sizin için, çikolatanın tarihi ve bu günde neler yapabileceğinize dair detaylar... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:09 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Dünya Bitter Çikolata günü, bitter çikolata severler için özellikle bugün çikolatanın tadını çıkartmak için bahane sunuyor. Hemen hemen herkesin tüketmeyi sevdiği bu çikolatalara dair neler biliyorsunuz? Geçmişinin ne kadar eski olduğu ve nasıl üretildiğini öğrenmek ister misiniz? İşte, bitter çikolatanın nasıl bulunduğu ve Dünya Bitter çikolata gününde neler yapabileceğiniz...

2 Şurada Paylaş!







ÇİKOLATA NASIL ELDE EDİLİR? Çikolata için çekirdek üreten ağaç Theobroma cacao, Güney Amerika'daki Amazon havzasından geliyor. Forastero adlı çekirdek, en yaygın ticari türdür ve olgunlaşınca hasat edilir. Çikolata; olgunlaşan çekirdeğin fermente edilmesi, kavrulması, öğütülmesi ve daha sonra çikolata hamurunun üretimi süreçlerinden geçer. Bu hamur; şeker, süt tozu ve yağ eklenerek karıştırılır.