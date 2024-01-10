Kakaolu kutlama: Dünya Bitter Çikolata günü nedir ve nasıl kutlanır?
Her yıl 10 Ocak'ta kutlanan Dünya Bitter Çikolata günü, çikolata severleri bir araya getiriyor. Peki, neredeyse herkes tarafından sevilerek tüketilen çikolataya dair ne biliyorsunuz? İşte sizin için, çikolatanın tarihi ve bu günde neler yapabileceğinize dair detaylar...
Dünya Bitter Çikolata günü, bitter çikolata severler için özellikle bugün çikolatanın tadını çıkartmak için bahane sunuyor. Hemen hemen herkesin tüketmeyi sevdiği bu çikolatalara dair neler biliyorsunuz? Geçmişinin ne kadar eski olduğu ve nasıl üretildiğini öğrenmek ister misiniz? İşte, bitter çikolatanın nasıl bulunduğu ve Dünya Bitter çikolata gününde neler yapabileceğiniz...
ÇİKOLATA NASIL ELDE EDİLİR?
Çikolata için çekirdek üreten ağaç Theobroma cacao, Güney Amerika'daki Amazon havzasından geliyor. Forastero adlı çekirdek, en yaygın ticari türdür ve olgunlaşınca hasat edilir. Çikolata; olgunlaşan çekirdeğin fermente edilmesi, kavrulması, öğütülmesi ve daha sonra çikolata hamurunun üretimi süreçlerinden geçer. Bu hamur; şeker, süt tozu ve yağ eklenerek karıştırılır.
ÇİKOLATANIN TARİHİ
Çikolatanın binlerce yıl öncesine, Orta Amerika kültürlerine kadar uzanır. Mayalar ve Azteklerin çikolatanın ilk tüketicilerinden olduğuna inanılıyor. Başlangıçta çikolata, Aztekler tarafından acı bir içecek olarak tüketilirken, Theobroma ağacından toplanan kakao çekirdekleri Mayalar tarafından para birimi olarak ve ritüellerde kullanıldı.
ÇİKOLATA ÖNCEDEN SADECE ACI TATLI BİR TADA SAHİPTİ
1868’den sonra Henri Nestlé, İsviçre’de katı çikolataya yoğunlaştırılmış süt ekleyerek sütlü çikolatayı tanıtana kadar tüm çikolatalar bitterdi ve yüksek kakao oranına sahipti. Mayalar genellikle çikolatayı sıcak hazırlamayı tercih ederken Aztekler soğuk çikolatalı içeceği seviyordu. Çikolataya aroma katmak için; vanilya, kırmızı biber, tohumlar ve mısır gibi birçok farklı baharat ekleniyordu.
ÇİKOLATAYI KİM BULDU?
1828'de çikolata mucidi Coenraad Van Houten, az yağlı içeriğe sahip toz çikolata üretmek için bir hidrolik basınç yarattı. Bu buluşla çikolata markaları alkalileştirme işlemini kullanarak kendi çikolatalarını oluşturdular. Peki, çikolata barlarını kim icat etti? Britanyalı Joseph Fry’ın, ilk modern çikolatayı yaptığı biliniyor. 1847'de kakao tozuna, kakao yağı ve şeker ekleyerek ilk katı, kalıplanabilir çikolatayı yaptı.
Çikolatanın modern mucidi Fry, karışımını İngiliz donanmasına tedarik etti ve dünyanın en büyük çikolata üreticisi oldu. Bu ilk çikolatalar, acı tatlı çikolatadan yapılıyordu ve 1866'da Fry, kendi çikolata barını üretmeye başladı.
BİTTER ÇİKOLATA GÜNÜNDE YAPILMASI GEREKENLER
Bitter çikolata günü, ister yalnız ister bir arkadaş grubuyla kutlanacak eğlenceli bir gün. Bu günde pek çok şey yapabilirsiniz. Örneğin, yaptığınız tatlıya veya kahvenize ekleyebilirsiniz.
Ya da puding mi yoksa çikolatalı kurabiye mi seversiniz? Hangi leziz bitter çikolata kombinasyonuna karar vermek size kalmış. Ayrıca, yaptığınız tatlıları sosyal medyada paylaşabilirsiniz.
Kaynak: Days of the Year, National Day Calendar, Phys, Ayza NYC, Coco Clectic