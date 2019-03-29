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"ONUN DA MUTLU OLMASINI İSTERİM"

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile birlikte olduğu iddialarıyla ilgili, "Sosyal medyada öyle şeyler var, gördüm. Ben hayatımdan mutluyum. O da mutlu olsun isterim tabii ki" ifadelerini kullanmıştı.