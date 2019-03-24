Şeyma Subaşı'dan sevgilisi Guido Senia ile ilk poz!

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile yan yana karesini ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aşklarını gizli yaşayan ikili, bu paylaşımla ilişkilerini ilan etmiş oldu