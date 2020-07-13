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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Acun Ilıcalı yeni Oppo Reno3 için kamera karşısında

Çinli akıllı telefon markası Oppo, Reno3 Serisi'nin reklam çekimleri için Acun Ilıcalı ile iş birliği yaptı. 'Hayatım Benim Koleksiyonum' başlığını taşıyan reklam kampanyasında, Acun Ilıcalı kızlarıyla birlikte kamera karşına geçti.

acun ılıcalı oppo
HABERTURK.COM

Yeni nesil akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında faaliyetlerine hız veren Çinli marka Oppo, Reno3 Serisi'nin reklam çekimlerini tamamladı.

Acun Ilıcalı, kızlarıyla birlikte ekran karşısına geçtiği reklam kampanyasında 'Hayatım Benim Koleksiyonum' diyerek; kendi hayatından önemli anları paylaşırken, yeni Oppo Reno3 Serisi'nin fotoğraf ve video özelliklerinin de altını çiziyor.

108 MP'LİK KAMERA SİSTEMİ

48 MP 4’lü arka kamera ve toplamda 108 megapiksellik görüntü kalitesi sağlayan Oppo Reno3 Serisi’nin reklam filminin finalinde ise Acun Ilıcalı, kızları Yasemin ve Melisa ile kamera karşısına geçiyor.

Oppo’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yeni kampanya, modern insanların birer “dijital koleksiyoner” olma fikrine dayanıyor. İnsanlar çektikleri fotoğraflarla, kaydettikleri videolarla sadece anı biriktirmiyorlar, aynı zamanda kendi koleksiyonlarını oluşturuyorlar” ifadelerine yer verildi.

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