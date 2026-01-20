Habertürk
        Adalet Bakanı Tunç'tan Suriye uyarısı

        Adalet Bakanı Tunç'tan Suriye uyarısı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 03:50 Güncelleme: 20.01.2026 - 03:50
        Adalet Bakanı Tunç'tan Suriye uyarısı
        Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ettiklerini belirtti. Tunç, şunları kaydetti:

        "Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

