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        Adalet Bakanı Tunç'tan yeni adli yıl paylaşımı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün başlayan 2024-2025 Adli Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tunç mesajında, hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 09:50 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:50
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        Bakan Tunç'tan yeni adli yıl paylaşımı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün başlayan 2024-2025 Adli Yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymak olduğunu belirtti.

        Adaletin tecellisinin hukuk devletiyle, hukuk devletinin ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğuna işaret eden ve yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz."

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        #Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
        #adli yıl
        #yargı
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