        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler? Hangi kadrolarda alım yapılacak?

        2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

        Kamu personeli adaylarının merakla beklediği Adalet Bakanlığı 2026 yılı 15 bin personel alımı için geri sayım başladı. Adliyeler, ceza infaz kurumları ve merkez teşkilatında görevlendirilecek alımlarda zabıt katibi, infaz koruma memuru ve mübaşir gibi kritik kadrolar öne çıkıyor. Peki, başvuru tarihleri açıklandı mı ve şartlar neler? İşte detaylar…

        Giriş: 06.04.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz dönemde bakanlık, çeşitli kadrolarda toplam 15 bin memur alımı yapacağını duyurmuştu. Bu gelişme, adayların Adalet Bakanlığı 2026 personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarını merak etmesine yol açtı. Peki, başvuru süreci ne zaman başlayacak?

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı 15 bin kişilik personel alımı için başvuru süreci henüz başlamadı.

        Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, alım ilanı son hazırlık aşamasında ve detayların kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Mevcut bilgiler, ilan metninin nisan ayı başında yayımlanabileceğini gösteriyor.

        HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

        Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netleşecek. Adalet Bakanlığı, merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu alımda geniş bir meslek grubu yer alıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

        Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

        Mübaşir

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        Teknisyen ve Tekniker

        Hemşire ve Sağlık Teknikeri

        Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

        Mühendis ve İstatistikçi

        İşaret Dili Tercümanı

        Destek Personeli (Aşçı, Şoför, Hizmetli, Kaloriferci)

