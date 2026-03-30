Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin personel alımı yapılması planlanıyor. 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek alıma ilişkin başvuru tarihleri adaylar tarafından yakından takip edilirken, adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görev alacak kadroların detayları da merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK
Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı yapacak. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmesi planlanan kadrolara dair resmi bir ilan henüz yayımlanmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına yönelik resmi duyuru henüz paylaşılmadı. Ancak mevcut değerlendirmelere göre ilanların Mart ayının son günleri ya da Nisan ayının başında yayımlanması bekleniyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Alım yapılması öngörülen kadrolar arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ile şoför gibi pozisyonlar bulunuyor. Resmi ilan yayımlandığında başvuru süreci, gerekli şartlar ve kadro dağılımına ilişkin detaylar netleşecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.