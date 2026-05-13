Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR! 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları

        Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı kapsamında farklı branşlarda toplam 15 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam paketi sonrası gözler başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlara çevrildi. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve detayların kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı hangi kadro ve branşlarda yapılacak? Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 21:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adalet Bakanlığı personel alımı 2026 detayları araştırılmaya başladı. Bakan Akın Gürlek’in son dakika açıklamasına göre bakanlık bünyesine 15 bin sözleşmeli personel alınacak. Zabıt katibi, infaz koruma memuru, güvenlik görevlisi ve destek personeli kadroları olması beklenen alımlarda başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve tarih bilgileri merak konusu oldu. Adaylar, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı kadro ve branş listesini yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman ve hangi kadrolarda olacak? İşte detaylar...

        2

        BAKAN GÜRLEK AÇIKLADI: ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan ise henüz yayımlanmadı.

        3

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Mevcut bilgilere göre Mayıs ayında yapılacağı öngörülüyor.

        4

        ADALET BAKANLIĞI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

        Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarını da detaylı olarak paylaştı. Buna göre 259 zabıt katibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak.

        5

        ADALET BAKANLIĞI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziantep'te atlı birlikler göreve başladı

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Galle Park'ta göreve başlayan jandarma atlı birlikleri, vatandaşların ilgisini çekiyor. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!