Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştireceği 15 bin kişilik personel alımına dair araştırmalar hız kazandı. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek personeller arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi farklı kadrolar bulunuyor. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması beklenirken, adaylar sürece ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, başvuru tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...