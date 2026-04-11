        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında son durum: 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında son durum: 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

        Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımı yapacağına yönelik resmi duyuru, kamuya girmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmesi planlanan kadrolara ilişkin başvuru tarihleri ve şartlar merakla araştırılıyor. Peki, 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 11.04.2026 - 15:42 Güncelleme:
        1

        Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştireceği 15 bin kişilik personel alımına dair araştırmalar hız kazandı. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek personeller arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi farklı kadrolar bulunuyor. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması beklenirken, adaylar sürece ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, başvuru tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMINDA SON DURUM

        Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı.

        3

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Mevcut bilgilere göre alımların Nisan ayında duyurulması bekleniyor.

        4

        BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı öngörülüyor.

        5

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Personel alımı kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli kadrolarda istihdam yapılması öngörülüyor. Resmi ilan yayımlandıktan sonra ise başvuru takvimi, aranan şartlar ve kadro dağılımına ilişkin tüm detaylar kesinlik kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
