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Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE sonuç tarihi açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları için artık heyecan dorukta. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı konuya ilişkin araştırmalar iyice arttı. Peki merakla beklenen Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE sonuç tarihi açıklandı mı?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen sürekli işçi alımı kurasına başvuru yapan adayların merakla beklediği açıklama geldi. Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları adaylarla paylaşıldı. İşte milyonlarca vatandaşın beklediği Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları: Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı

ADALET BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adalet Bakanlığı kura sonuçları canlı yayında belli olduktan sonra kurum tarafından yapılan açıklamada, kura sonuçları isim listesinin adalet.gov.tr, https://pgm.adalet.gov.tr/ ve https://cte.adalet.gov.tr adreslerinden açıklandığı duyuruldu.

2021 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA

2021 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde teslim edecek. Adayların başvuru sürecini Bakanlığın internet sitesinden takip etmeleri gerekiyor.

Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edildi.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.

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