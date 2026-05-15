KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

2026 yılı personel alımı kapsamında, adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir alanda istihdam sağlanması hedefleniyor. Bu süreçte özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi ve mübaşir kadrolarının en fazla kontenjan ayrılması beklenen pozisyonlar arasında öne çıktığı görülüyor.

Bunun yanı sıra teknik hizmetler ve sağlık alanında da önemli sayıda personel alımı yapılması planlanıyor. En yüksek kontenjanın zabıt katibi ile infaz ve koruma memuru kadrolarında yoğunlaşması beklenirken, diğer branşlarda da dikkat çekici sayıda alım yapılacağı ifade ediliyor.

Öne Çıkan Kadro Dağılımı Şöyle:

Zabıt Katibi: 5.259

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508

Destek Personeli: 1.300

Mübaşir: 1.041

İcra Katibi: 900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

Psikolog: 410

Teknisyen: 322

Büro Personeli: 316

Hemşire: 286

Sosyal Çalışmacı: 90