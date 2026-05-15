Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımına dair kadro ve branş dağılımı ile başvuru takvimi, son gelişmelerle birlikte yeniden yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, başvuru şartları ve sürecine ilişkin yapılacak resmi açıklamalara odaklanmış durumda. 2026 yılı içinde gerçekleştirilecek alım kapsamında kadro ve branş dağılımı belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar…
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. 2026 yılı personel alımına ilişkin başvuru tarihi ise henüz belli olmadı.
PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2026 yılı personel alımına başvurmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Bu doğrultuda, başvuru yapacak kişilerin 2024 KPSS’den geçerli bir puana sahip olması temel kriterler arasında yer alacak.
Başvuru süreci ise kadroya göre farklı platformlar üzerinden yürütülecek:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için başvurular e-Devlet üzerinden,
Diğer tüm kadrolar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla online olarak yapılacak.
Adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde öne çıkıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Bu alım kapsamında toplam 44 farklı unvanda personel istihdam edilmesi planlanıyor. Kadroya göre değişmekle birlikte başvuru şartları arasında genellikle KPSS puanı, yaş sınırı ve ilgili pozisyon için belirlenen özel nitelikler yer alacak.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
2026 yılı personel alımı kapsamında, adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir alanda istihdam sağlanması hedefleniyor. Bu süreçte özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi ve mübaşir kadrolarının en fazla kontenjan ayrılması beklenen pozisyonlar arasında öne çıktığı görülüyor.
Bunun yanı sıra teknik hizmetler ve sağlık alanında da önemli sayıda personel alımı yapılması planlanıyor. En yüksek kontenjanın zabıt katibi ile infaz ve koruma memuru kadrolarında yoğunlaşması beklenirken, diğer branşlarda da dikkat çekici sayıda alım yapılacağı ifade ediliyor.
Öne Çıkan Kadro Dağılımı Şöyle:
Zabıt Katibi: 5.259
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508
Destek Personeli: 1.300
Mübaşir: 1.041
İcra Katibi: 900
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524
Psikolog: 410
Teknisyen: 322
Büro Personeli: 316
Hemşire: 286
Sosyal Çalışmacı: 90
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.