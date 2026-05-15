Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl, başvuru şartları neler?

        Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımına dair kadro ve branş dağılımı ile başvuru takvimi, son gelişmelerle birlikte yeniden yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, başvuru şartları ve sürecine ilişkin yapılacak resmi açıklamalara odaklanmış durumda. 2026 yılı içinde gerçekleştirilecek alım kapsamında kadro ve branş dağılımı belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 21:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru takvimi, son gelişmelerin ardından yeniden adayların gündeminde yerini aldı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişi, başvuru süreci ve şartlara dair yapılacak resmi duyuruları yakından takip ediyor. 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek alımda kadro ve branş dağılımının netleşmesiyle birlikte, gözler başvuru tarihleri ve detaylara çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler olacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler…

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. 2026 yılı personel alımına ilişkin başvuru tarihi ise henüz belli olmadı.

        3

        PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        2026 yılı personel alımına başvurmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Bu doğrultuda, başvuru yapacak kişilerin 2024 KPSS’den geçerli bir puana sahip olması temel kriterler arasında yer alacak.

        Başvuru süreci ise kadroya göre farklı platformlar üzerinden yürütülecek:

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için başvurular e-Devlet üzerinden,

        Diğer tüm kadrolar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla online olarak yapılacak.

        Adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde öne çıkıyor:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        Kamu haklarından mahrum bulunmamak

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

        Bu alım kapsamında toplam 44 farklı unvanda personel istihdam edilmesi planlanıyor. Kadroya göre değişmekle birlikte başvuru şartları arasında genellikle KPSS puanı, yaş sınırı ve ilgili pozisyon için belirlenen özel nitelikler yer alacak.

        4

        KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        2026 yılı personel alımı kapsamında, adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir alanda istihdam sağlanması hedefleniyor. Bu süreçte özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi ve mübaşir kadrolarının en fazla kontenjan ayrılması beklenen pozisyonlar arasında öne çıktığı görülüyor.

        Bunun yanı sıra teknik hizmetler ve sağlık alanında da önemli sayıda personel alımı yapılması planlanıyor. En yüksek kontenjanın zabıt katibi ile infaz ve koruma memuru kadrolarında yoğunlaşması beklenirken, diğer branşlarda da dikkat çekici sayıda alım yapılacağı ifade ediliyor.

        Öne Çıkan Kadro Dağılımı Şöyle:

        Zabıt Katibi: 5.259

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508

        Destek Personeli: 1.300

        Mübaşir: 1.041

        İcra Katibi: 900

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

        Psikolog: 410

        Teknisyen: 322

        Büro Personeli: 316

        Hemşire: 286

        Sosyal Çalışmacı: 90

        5

        BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hukuk mücadelesini küçük Efe kazandı, mahkemeden eğitmene hapis cezası

        Kırıkkale'de özel bir kreşte 2,5 yaşındaki çocuğun darp edilmesinin ardından ailesinin yaklaşık 2 yıl süren adalet mücadelesinde karar çıktı. Mahkeme, eğitmene 5 yıl hapis cezası verdi. Çocuğun babası Hasan Kuşdoğan, "Adalet yerini buldu, aile olarak içimiz rahatladı" dedi. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?