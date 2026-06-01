        Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl, resmi ilan yayınlandı mı?

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı kapsamında planlanan 15 bin personel alımı, kamuya giriş yapmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir ve çeşitli destek hizmetleri gibi farklı kadroları kapsaması beklenen alım süreci yakından izleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihi ve başvuru şartları belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 17:46 Güncelleme:
        1

        Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 15 bin kişilik personel alımına ilişkin süreç gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, alım yapılması öngörülen kadroların genel çerçevesinin belirlendiği belirtilirken, sürecin detaylarının resmi ilanla birlikte netleşeceği ifade ediliyor. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması beklenirken, adaylar özellikle başvuru tarihleri ve kadro dağılımına odaklanmış durumda. İşte Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımına ilişkin son gelişmeler haberimizde...

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMINDA SON DURUM

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan 15 bin personel alımına yönelik süreçle ilgili resmi ilan henüz yayımlanmış değil.

        Başvuru şartları, kadro dağılımı ve ilan takviminin netleşmesiyle birlikte sürece ilişkin ayrıntıların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

        3

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin başvuru tarihi henüz belli olmadı. Mevcut bilgilere göre, Mayıs ayında yapılacağı öngörülüyor.

        4

        KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarını da detaylı olarak paylaştı. Buna göre,

        259 zabıt kâtibi,

        4.508 infaz ve koruma memuru,

        1.300 destek personeli,

        1.041 mübaşir,

        900 icra kâtibi,

        524 koruma ve güvenlik görevlisi,

        410 psikolog,

        322 teknisyen,

        316 büro personeli,

        286 hemşire,

        90 sosyal çalışmacı,

        44 farklı unvanda personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
