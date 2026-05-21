Adalet Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde toplam 15 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Alım kapsamında adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görev alacak farklı branşlardan personellerin istihdam edilmesi planlanıyor. İnfaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi birçok kadronun ilan kapsamında yer alması beklenirken, başvuruların önceki dönemlerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınması öngörülüyor. Başvuru tarihi, şartlar ve kesin kadro dağılımına ilişkin resmi açıklamanın yayımlanmasıyla birlikte tüm ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar haberimizde...