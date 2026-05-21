Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı, resmi ilan yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı 15 bin kişilik personel alımı, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam edilecek yeni personel için başvuru şartları, kadro dağılımı ve süreç takvimi merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru süreci ne zaman başlıyor, başvuru şartları belli oldu mu? İşte personel alımına dair merak edilen tüm gelişmeler…
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde toplam 15 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Alım kapsamında adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görev alacak farklı branşlardan personellerin istihdam edilmesi planlanıyor. İnfaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi birçok kadronun ilan kapsamında yer alması beklenirken, başvuruların önceki dönemlerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınması öngörülüyor. Başvuru tarihi, şartlar ve kesin kadro dağılımına ilişkin resmi açıklamanın yayımlanmasıyla birlikte tüm ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar haberimizde...
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan ise henüz yayımlanmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alım sürecine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Resmi ilanın yayınlanmasının ardından başvuru tarihleri belli olacak.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarını da detaylı olarak paylaştı.
Buna göre 259 zabıt katibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak.
BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.