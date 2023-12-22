Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavı kaçta başlıyor?
Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacak. Sınava artık kısa bir süre kalmasıyla gözler "Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?" sorularına çevrildi. İşte, Adalet Bakanlığı sınav süresi hakkında bilgiler...
Başvuruları 8-16 Kasım tarihleri arasında yapılan Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) için geri sayım başladı. Sınava ilişkin ayrıntılar, 2023-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuru Kılavuzu ile paylaşıldı. Peki, Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınavları kaçta başlıyor ve kaç dakika sürüyor? İşte, detaylar...
ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?
Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 23 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2023-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 23 Aralık 2023 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2023-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav
binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2023-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
HAKİMLİK-SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacaktır.
Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35’er soru bulunacak ve cevaplama süresi her bir test için 50’şer dakika olacaktır.
SINAV MERKEZLERİ
010 Adana
062 Ankara/Çankaya
067 Ankara-Yenimahalle
250 Erzurum
341 İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir)
343 İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
352 İzmir/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
610 Trabzon