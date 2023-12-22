Haberler Gündem Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? 2023 Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor?

Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavı kaçta başlıyor? Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacak. Sınava artık kısa bir süre kalmasıyla gözler "Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?" sorularına çevrildi. İşte, Adalet Bakanlığı sınav süresi hakkında bilgiler... Habertürk Giriş: 22.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:03 facebook

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Başvuruları 8-16 Kasım tarihleri arasında yapılan Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) için geri sayım başladı. Sınava ilişkin ayrıntılar, 2023-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuru Kılavuzu ile paylaşıldı. Peki, Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınavları kaçta başlıyor ve kaç dakika sürüyor? İşte, detaylar...

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ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN? Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 23 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 2023-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 23 Aralık 2023 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.