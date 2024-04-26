Adam dövdü kadın öldürdü!
Şiddet yine bir cinayete yol açtı. Koca dayağından usanan kadın son saldırıda kendisini bıçakla savundu. Kadın, 8 yıllık kocasını öldürdü. Geride babası mezara, annesi hapse giren 6 yaşında bir çocuk kaldı.
Giriş: 26.04.2024 - 22:01 Güncelleme: 26.04.2024 - 22:01
Şiddet yine bir cinayete yol açtı.
Koca dayağından usanan kadın son saldırıda kendisini bıçakla savundu.
Kadın, 8 yıllık kocasını öldürdü.
Geride babası mezara, annesi hapse giren 6 yaşında bir çocuk kaldı.
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