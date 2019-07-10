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HaberlerSosyal GüvenlikAdana Adliyesi 124 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler? Hangi dallarda alım

Adana Adliyesi 124 sözleşmeli personel alımı! Başvuru şartları neler? Hangi dallarda alım olacak?

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan ilana göre, yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre Adana Adliyesine çeşitli unvanlarda 124 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki Başvuru şartları neler? Hangi dallarda alım olacak? İşte haberin detayları...

Adana Adliyesi

Adana Adliyesi 124 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler? Hangi dallarda alım olacak? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin açıklama yayınladı. İşte Adana Adliyesi 124 sözleşmeli personel alımı detayları...

ADANA ADLİYESİ 124 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan ilanda, Türkiye genelindeki adliyelerde görevlendirilmek üzere 4 bin 424 personel alınacağı duyuruldu. Personel Genel Müdürlüğünün ilanına göre Adana Adliyesine sözleşmeli 55 zabıt katibi, 33 mübaşir, 1 aşçı alınacak. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacak. Daha sonra yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre atamalar yapılacak. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanlığı da, uygulamalı ve sözlü sınav sonuçlarına göre Adana'ya 35 icra katibi alacak. Adana Adliyesine yapılacak alımlar için adaylar, sadece bir unvanda olmak üzere 16 Temmuz mesai bitimine kadar Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvuru yapabilecek.

“Adliyeyi son çare değil ilk tercih düşünen adayları bekliyoruz”

Öte yandan Adana Bölge Adliye Mahkemesi ile Karaisalı, Karataş, Yumurtalık, Kozan, Ceyhan, Aladağ, Feke, Tufanbeyli adliyelerine de zabıt katibi, mübaşir, icra katibi, şoför, bilgisayar teknisyeni, makine teknisyeni, inşaat teknisyeni ve aşçı kadrolarında toplam 31 personel alımı yapılacak. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, adliyenin kadrosunun yeni personellerle güçleneceğini ve hizmet kalitesinin daha da artacağını belirterek, “Adliyeyi son çare değil ilk tercih olarak düşünen memur adaylarının müracaatlarını bekliyoruz. Onların da katılımıyla güçlenecek kadromuzla adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürüteceğimize inanıyorum” dedi. 

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