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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da alkollü uzman çavuşun otomobille çarptığı polis şehit oldu | Son dakika haberleri

        Adana'da alkollü uzman çavuşun otomobille çarptığı polis şehit oldu

        Adana'da asayiş uygulamasında sürücüsüne 'dur' ihtarında bulunulan otomobil, hızla polis memuruna çarptı. Otomobilin altında metrelerce sürüklenen polis memuru şehit olurken, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücünün ise alkollü olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 06:25 Güncelleme: 07.12.2024 - 06:32
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        Alkollü uzman çavuşun otomobille çarptığı polis şehit oldu
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        Adana'da asayiş uygulamasında sürücüsüne 'dur' ihtarında bulunulan otomobil, hızla polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı.

        DHA'nın haberine göre; 70 metre otomobilin altında sürüklenen Akgül şehit olurken, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücünün ise yaklaşık 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Emirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Akgül, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

        POLİS MEMURUNA ÇARPIP METRELERCE SÜRÜKLEDİ

        Murat Altaş (34) yönetimindeki otomobil, hızla çarptığı Akgül'ü altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi. Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde polis memuru Akgül'ün şehit olduğu belirlendi. Hafif yaralanan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü Altaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın yaklaşık 2.00 promil alkollü olduğu öğrenildi.

        Mustafa Akgül'ün cansız bedeni, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü Uzman Çavuş Murat Altaş tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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