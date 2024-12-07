Adana'da alkollü uzman çavuşun otomobille çarptığı polis şehit oldu

Adana'da asayiş uygulamasında sürücüsüne 'dur' ihtarında bulunulan otomobil, hızla polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı.

DHA'nın haberine göre; 70 metre otomobilin altında sürüklenen Akgül şehit olurken, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücünün ise yaklaşık 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Emirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Akgül, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

POLİS MEMURUNA ÇARPIP METRELERCE SÜRÜKLEDİ Murat Altaş (34) yönetimindeki otomobil, hızla çarptığı Akgül'ü altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi. Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde polis memuru Akgül'ün şehit olduğu belirlendi. Hafif yaralanan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü Altaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın yaklaşık 2.00 promil alkollü olduğu öğrenildi.