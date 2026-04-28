Adana'da baba tartıştığı kızını bıçakladı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre baba Y.K. ile kızı S.K. arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine baba Y.K, yanında bulunan bıçakla kızına saldırdı. S.K, vücuduna aldığı iki bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.