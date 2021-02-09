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Kameraya yansıdı! Adana'da balina! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'nın Karataş ilçesinde, Akdeniz'e balık tutmak için tekne ile açılan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 16 kilometre uzakta oluklu balina ile karşılaştı.

TELEFONA SARILIP GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİLER

DHA'da yer alan habere göre bir süre teknenin yanından ilerleyen balinayı gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirmek istedi.

O ANLAR NEFESLER TUTULDU

Balinanın teknenin yanında yüzdüğü anlar, balıkçılar tarafından anbean kaydedildi.

BALİNA GÖZDEN KAYBOLDU

Balina, birkaç dakika sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu.