Adana'da otobüs devrildi: 8 yaralı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı
Ö.S. (46) idaresindeki yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım ekiplerce kontrollü olarak sağlandı.
