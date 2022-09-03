Daha 12 yaşındaydı! 2 yıl sonra kaldırıldı

Adana'da 2 yıl önce, takılan uçurtmasını demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan Dilara Ünal'ın (12) ölümüne neden olan yüksek gerilim hattı telleri sökülerek kaldırıldı. Ünal'ın annesi Zahide Ünal (47), "Tellerin buradan kaldırılması Dilara'nın zaferidir. Kızım öldü ama en azından onun sayesinde bu mahallede başka çocuk aynı şekilde ölmeyecek" dedi.

"BU DİLARA'NIN ZAFERİ"

Acılı anne Zahide Demir, kızının ölümünün ardından elektrik dağıtım şirketi ve Büyükşehir Belediyesi'ne dava açtı. Dava sürerken, elektrik dağıtım şirketi, Dilara'nın ölümüne neden olan telleri kaldırdı.

Tellerin kaldırılması için defalarca başvuruda bulunduklarını ve sonunda başardıklarını belirten Ünal, "Kızım gitti ama teller duruyordu. Ben gökyüzüne dahi bakamıyor, dama çıkamıyordum. Tellerin kaldırılması Dilara'nın zaferidir. Çoğu kişi 'uğraşma, mümkün değil, telleri kaldırmazlar' dedi. Fakat vazgeçmedim. Keşke kızım ölmeden kaldırılsaydı. Kızım öldü ama en azından onun sayesinde bu mahallede başka çocuk aynı şekilde ölmeyecek. Evler teller nedeniyle tehlike altındaydı. Kimse evinin damını kullanamıyordu. Artık başka canlar yanmayacak. Mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu.

Fotoğraflar: DHA