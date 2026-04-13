Adana'da fuhuş baskını: 9 tutuklama, 9 kadın kurtarıldı

Adana'da spa-masaj salonlarına yapılan fuhuş operasyonunda 9 kadın kurtarıldı, gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

2 SALONA OPERASYON DÜZENLENDİ

İHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte fuhuş yaptırdığı tespit edilen 2 farklı spa-masaj salonuna operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 51 uyuşturucu hap, 120 bin TL değerin altın ve 42 bin TL ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

9 KADIN KURTARILDI

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken 9 mağdur kadın fuhuştan kurtarıldı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 2'si adli kontrol bir kişi savcılıktan serbest kaldı.