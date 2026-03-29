Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adana'da sağanak esareti! | Son dakika haberleri

        Adana'da sağanak esareti!

        Adana'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar suda kalıp arızalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 14:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı’ kodlu uyarıda bulunduğu kentte öğle saatlerinde sağanak etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        DHA'nın haberine göre kent genelinde caddeler, zaman zaman doluyla karışık sağanak nedeniyle göle döndü. Trafiğin güçlükle ilerlediği su basan yollarda bazı araçlar arızalandı. Suda kalıp, arızalanan araçlardakiler ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir sokak da su doldu. Sokağa çıkan çocuklar, suda oynayarak eğlendi. O anları bir mahalleli, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yapılan çok sayıda ihbar üzerine su basan noktalarda çalışma başlattı.

        YUMURTALIK İLÇESİNDE DENİZE GİRDİLER

        Öte yandan kent merkezindeki havaya rağmen Yumurtalık ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
