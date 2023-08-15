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        Haberler Gündem Adana'da sıcaklık 50 dereceyi aştı! Güneşte tost pişti! - Adana haberleri

        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi aştı! Güneşte tost pişti!

        Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı Adana'da, güneşte ısınan sac tavada sucuk ve yumurta pişirerek Adana tostu hazırlandı. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:02
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        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
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        Adana'da, Mehmet Karaca ile Mahmut Kurt, Basra sıcaklarıyla birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı kentte güneş altında ısınan sacda sucuk ve yumurta pişirerek Adana tostu hazırladı.

        SACI 2 SAAT GÜNEŞTE BEKLETTİLER

        DHA'da yer alan habere göre güneşin altında 2 saat bekletilen sacda pişen ürünleri ekmekle buluşturup ütüyle presleyen Karaca ile Kurt daha sonra bu tostu afiyetle yedi.

        "HERKES MEMLEKETİN SICAĞINI GÖRSÜN"

        Adana´da ilk defa bu sıcakta Adana tostu hazırladığını dile getiren Mahmut Kurt, "Çok gurur duyuyorum, tost da oldukça lezzetli hale geldi. Bütün herkes bu memleketin sıcağını görsün, yandık" dedi.

        "HAVA SICAKLIĞINI GÖSTERMEK İSTEDİK"

        Mehmet Karaca ise kentin tarihe geçecek sıcaklar yaşadığını vurgulayarak, "Nasıl bir şehirde yaşadığımızı insanlara göstermek için hava sıcaklığı ile tost pişirdik. Hep ateş üzerinde pişirdiğimiz tostu, Adana´nın güneşinde 2 saat önce ısıtmış olduğumuz sac tavanın üzerinde pişirdik. Bu sıcakta piştiği için sonuçtan memnunuz, afiyetle yedik.

        "YÜZDE 80 İYİ SONUÇ ALDIK"

        Yüzde 80 civarında güzel bir sonuç aldık. Sac biraz daha sıcakta beklese kalan yüzde 20´lik sonucu da karşılardık" diye konuştu.

        #adana
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