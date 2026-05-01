Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile SUV tipi 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

3 ARAÇ ÇARPIŞTI

AA'daki habere göre olay; Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil, Yakup A. (63) yönetimindeki araca ve Tahsin A'nın (39) kullandığı araçla çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücülerden Yakup A. ve eşi Gülseren A. (64), diğer sürücü Tahsin A. ile yakınları Mehmet A. (71) ve Tuğba A. yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülseren A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.