Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülseren A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:38
Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile SUV tipi 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
3 ARAÇ ÇARPIŞTI
AA'daki habere göre olay; Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil, Yakup A. (63) yönetimindeki araca ve Tahsin A'nın (39) kullandığı araçla çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücülerden Yakup A. ve eşi Gülseren A. (64), diğer sürücü Tahsin A. ile yakınları Mehmet A. (71) ve Tuğba A. yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülseren A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
