Adana'dan Mersin'e paramotor ile uçtu

Adana'dan Mersin'e bir rota belirlediklerini kaydeden Ayvalı, "Ekip arkadaşlarımla 70 kilometrelik bir rota belirledik. Bir gün önceden meteorolojik şartları da göz önünde bulundurarak ekipmanımızı ayarladık. Benzinimizi ayarladık ve Adana'dan Mersin'e 70 kilometre boyunca uçtuk. Mersin'e de iniş yaptık" dedi.

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Paramotorun yakıt kapasitesinin 12 litre olduğunu dile getiren Ayvalı, "9 litre yakıtı yanımıza aldık. Ben kiloma, havanın yoğunluğuna ve kullandığım gaza da bağlı olarak sadece 5 litre harcadım. O zaman ben hesap yapmıştım. 100 lira tutuyordu. O zamanın benzin fiyatıyla. 100 liraya Adana'dan Mersin'e gayet keyifli bir uçuş yaptım" diye konuştu.