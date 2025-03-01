Adana Demirspor: 0 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Bodrum FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını -2'ye, Bodrum FK ise 24'e yükseltti.
Giriş: 01.03.2025 - 17:59 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:07
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını -2'ye, Bodrum FK ise 24'e çıkardı.
Trenyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Mavi Şimşekler, Samsunspor'a konuk olacak. Yeşil Beyazlılar, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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