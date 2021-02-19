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Adana Demirspor: 1 - Altay: 2 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor evinde Altay ile karşılaştı. Müsabaka 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Adana Demirspor: 1 - Altay: 2 | MAÇ SONUCU

Maçtan dakikalar
4. dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Altay’da, Mossoro’nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
5. dakikada Altay’ın atağında Mossoro’nun gönderdiği topa gelişine vuran Paixao’nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
36. dakikada Adana Demirspor’da Traore, ceza sahasından uzaklaştırmak için vurduğu top Paixao’da kaldı. Paixao’nun pasında sağ kanattan içeri giren Erhan’ın şutunda top, kaleci Zubas’ta kaldı.
65. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da savunmadan seken top Rangel’in önünde kaldı. Rangel şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı. Rangel, kaleci Stachowiak’ın müdahalesiyle yerde kalınca, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
66. dakikada penaltı kazanan Adana Demirspor’da topun başına Mehmet Akyüz geçti. Mehmet’in şutunda kaleci Stachowiak topu kornere çeldi.
83. dakikada Adana Demirspor’da Yunus’un kullandığı korner vuruşunda rakip savunma arasından yükselen Semih’in kafa vuruşunda top ağlarla buluşturdu. 1-2

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