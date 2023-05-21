Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar, Yeni Adana Stadı'ndaki mücadeleyi 4-1 kazandı.

Beşiktaş'ta goller 45+4. dakikada Aboubakar, 46. dakikada Gedson Ferdandes, 72. dakikada Cenk Tosun ve 90+5. dakikada yine Aboubakar'dan geldi. Adana Demirspor'un tek golünü ise 16. dakikada Belhanda attı.

Öte yandan Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella 77. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından yaptığı itiraz nedeniyle hakem Mustafa Kürşad Filiz tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.