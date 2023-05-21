Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar, Yeni Adana Stadı'ndaki mücadeleyi 4-1 kazandı.
Beşiktaş'ta goller 45+4. dakikada Aboubakar, 46. dakikada Gedson Ferdandes, 72. dakikada Cenk Tosun ve 90+5. dakikada yine Aboubakar'dan geldi. Adana Demirspor'un tek golünü ise 16. dakikada Belhanda attı.
Öte yandan Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella 77. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından yaptığı itiraz nedeniyle hakem Mustafa Kürşad Filiz tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Siyaz-beyazlılar, Süper Lig'de puanını 74'e çıkarırken, Adana Demirspor ise 63 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Adana Demirspor'un rakibi ise İstanbulspor olacak.
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