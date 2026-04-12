Adana Demirspor: 1 - Iğdır FK: 6 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti. Ryan Mendes (3), Gianni Bruno, Leandro Bacuna ve Fode Koita'nın golleriyle farklı kazanarak ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Iğdır FK, puanını 48'e yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı -54 puanla tamamladı.
Giriş: 12.04.2026 - 17:54 Güncelleme:
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39,60 ve 89. dakikalarda Ryan Mendes, 25'te Gianni Bruno, 49'da Leandro Bacuna ile 80. dakikada Fode Koita kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise 35. dakikada Wenderson Tsunami kendi kalesine attı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Pendikspor'u ağırlayacak.
