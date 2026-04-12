        Haberler Spor Futbol 1. Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor: 1 - Iğdır FK: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor: 1 - Iğdır FK: 6 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti. Ryan Mendes (3), Gianni Bruno, Leandro Bacuna ve Fode Koita'nın golleriyle farklı kazanarak ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Iğdır FK, puanını 48'e yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı -54 puanla tamamladı.

        Giriş: 12.04.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Iğdır FK, 6 maçlık hasreti bitirdi!

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 6-1'lik skorla Iğdır FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39,60 ve 89. dakikalarda Ryan Mendes, 25'te Gianni Bruno, 49'da Leandro Bacuna ile 80. dakikada Fode Koita kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise 35. dakikada Wenderson Tsunami kendi kalesine attı.

        Bu sonuçla beraber 6 maç sonra galibiyet yüzü gören Iğdır FK, haftayı 48 puanla tamamladı. Son sıradaki Adana Demirspor ise -54 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Pendikspor'u ağırlayacak.

