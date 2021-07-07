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Mario Balotelli resmen Adana Demirspor'da

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Mario Balotelli resmen Adana Demirspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, kadrosuna önemli bir ismi daha ekledi. Mavi-lacivertli ekip, son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Monza forması giyen İtalyan forvet Mario Balotelli'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkan Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Adana Demirspor'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Monza formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Adana ekibinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bugün Adana Demirspor´umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi-lacivertli forma için atacak" denildi.

Kariyerinde forma giydiği takımlar ve birlikte çalıştığı teknik adamlarla yaşadığı problemlerle sıkça gündeme gelen Balotelli; Inter, Machester City, Milan, Liverpool gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde görev yapmıştı.

Adana Demirspor, Balotelli için Adana’nın tarihi ve turistik mekanlarının içerisinde olduğu, sonunda da golcünün maçlarından kesitlerin yer aldığı bir klip yayınladı. Öte yandan Mario Balotelli sosyal medya hesabından ‘hazırız’ paylaşımında bulundu.

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