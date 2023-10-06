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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yusuf Sarı açıklaması! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Murat Sancak'tan Yusuf Sarı açıklaması!

        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1-0'lık Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı basın açıklamasında karşılaşma sırasında sakatlanan Yusuf Sarı'nın tedavi için bu gece Fransa'ya gönderileceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 23:55 Güncelleme: 06.10.2023 - 23:58
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        Murat Sancak'tan Yusuf Sarı açıklaması!
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        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maçın çok stresli geçtiğini söyleyen Sancak, "Bizim için de stresli bir maçtı. Çünkü seriyi takip ettirebilmek için zorlu bir rakip Trabzonspor. Bakmayın alt sıralarda olabilir ama çok iyi bir ekibi, çok iyi futbolcuları var. Ama bizim futbolcularımız da fena değil. İyi mücadele oldu. Yer yer biz iyi oynadık, yer yer onlar iyi oynadı. Biraz da stresli oldu ama galip gelen biz olduk çok mutluyuz. Beşiktaş'tan, Alanyaspor'dan sonra Trabzonspor'u da yenerek devam etmek önemli. İşte şimdi milli takım arası var. Takım da Biraz dinlensin. Hazır olmayanlar da hazır ol inşallah bu arada. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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        "ADALESİNDE SORUN VAR"

        Karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın adalesinde sorun olduğunu dile getiren Başkan Sancak, gazetecilerin milli takıma çağrılan 3 Adana Demirsporlu futbolcu hakkındaki sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Yusuf Sarı'nın adalesinde sorun var. Onu bu akşam Fransa'ya göndereceğiz. Orada mahir bir doktor var, inşallah tedavi edip, milli takıma yetiştireceğiz onu da. Biraz masraflı olacak ama yapacak bir şey yok. Aslında alması gereken oyuncular da bunlar. Önemli olan milli takımın kalan maçlarında galip gelip en azından finallere gitmek. Bizim açımızdan çok önemli olacak. Hatta bizim tercümanı da istediler, kaleci hocasını da istediler. Dedim 'kimi istiyorsanız alabilirsiniz takımın hepsini alabilirsiniz'."

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        Fotoğraflar: DHA, AA

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