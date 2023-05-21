SONRAKİ 2 MAÇ İSTANBUL'DA

Adana deplasmanı aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezonki İstanbul dışı son deplasmanı olacak. Kalan 3 haftada bir haftayı BAY olarak geçecek olan siyah beyazlılar, diğer iki maçı İstanbul'da oynayacak.