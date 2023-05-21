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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Galatasaray'ın Sivasspor'u yenmesiyle şampiyonluk şansı kalmayan siyah-beyazlılar, ikincilik yarışını sürdürmek için kazanmak istiyor. Adana Demirspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri ile saat ve yayın bilgileri haberimizde...

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  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında bu akşam Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak. 
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz´in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile İlker Takpak yaparken Burak Pakkan dördüncü hakem olacak.
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

     
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    34 haftada bir maç fazlasıyla 71 puan toplayan Beşiktaş, averajla Fenerbahçe'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor. Galatasaray'ın Sivasspor'u yenmesiyle Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmadı.

     
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Biri hükmen olmak üzere ligdeki son 5 maçını kazanan siyah beyazlılar, Adana Demirspor'u da yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak ve zirve takibini devam ettirmek istiyor.

     
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    SONRAKİ 2 MAÇ İSTANBUL'DA

    Adana deplasmanı aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezonki İstanbul dışı son deplasmanı olacak. Kalan 3 haftada bir haftayı BAY olarak geçecek olan siyah beyazlılar, diğer iki maçı İstanbul'da oynayacak. 
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Beşiktaş 36'ncı haftayı BAY geçtikten sonra 37'nci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda oynarken, ligi sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçıyla bitirecek.
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU BULUNUYOR

    Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Omar Colley, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 37'nci haftasındaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

     
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11

    Mert Günok
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Rosier
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Saiss
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Colley
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Masuaku
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Salih 
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Amir 
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Gedson
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Redmond 
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Aboubakar
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Cenk

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